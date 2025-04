Austro-Türken wählten in Wien vor allem SPÖ

SPÖ und FPÖ im Gemeindebau stark

In den Gemeindebauten haben am Sonntag sowohl SPÖ als auch FPÖ gepunktet. Das OGM-Institut errechnete 47 Prozent für die SPÖ und 30 Prozent für die Freiheitlichen. Fast acht von zehn Bewohnerinnen und Bewohnern im kommunalen Wohnbau haben damit rot oder blau gewählt. Insgesamt wohnt mehr als ein Fünftel der Menschen in Wien in 1800 Gemeindebauten.