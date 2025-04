„Gab uns Geld, damit wir ihn nicht mehr schlagen“

Ein erst 14-jähriger Ungar musste sich am Montag am Landesgericht Linz gleich wegen mehrerer Taten verantworten. Der amtsbekannte Schüler, der nun wieder in seinem Heimatland lebt, gab alles zu und entschuldigte sich. Dennoch setzte es eine Haftstrafe für den delinquenten Jungspund.