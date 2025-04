Nach Sturm gegen Austria: „System als Problem!“

Das Spiel begann aus Sturm-Sicht ja quasi mit einer gelben Karte nach vermeintlicher Schwalbe von Leon Grgic. Eine Entscheidung, die regeltechnisch gedeckt ist, die ich in einem Spitzenspiel allerdings nicht so treffen muss! Das MUSS ich anders managen. Sebastian Gishamer, der ja auch anerkannter FIFA-Referee ist, kennt man so eigentlich nicht.