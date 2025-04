Betagter Radfahrer prallte gegen einen Linienbus

Am Boden aufgeschlagen

Der 76-jährige Linzer kam dabei zu Sturz und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er trug beim Sturz keinen Schutzhelm und schlug am Boden auf. Der Mann musste an Ort und Stelle vom Notarzt versorgt und in weiterer Folge von der Rettung in den Neuromed Campus gebracht werden.