Bestes Seminarhotel: Illmitz ist wieder Sieger

98 Prozent zufrieden

Mit einer Gesamtzufriedenheit von mehr als 98 Prozent ging das „Goldene Flipchart“ wieder an Tina und Reinhard Sattler – das Hotel Nationalpark in Illmitz bleibt im Veranstalten von Seminaren die Nr. 1 im Burgenland. „Die Auszeichnung steht für höchste Tagungsqualität, die nur von Betrieben mit nachweislich hoher technischer und bester Betreuung erreicht werden kann“, so Thomas Wolfsegger vom Veranstalter „Tagen in Österreich“. Im Hotel Nationalpark stehen 6 Seminarräume zur Verfügung. Der größte hat eine Fläche von 240 Quadratmetern.