Alkotest im E-Rollstuhl verweigert: 1600 € Strafe

Er bekam vom Landesverwaltungsgericht Vorarlberg Recht. Das Gerät sei vorrangig zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn gedacht, das Verfahren werde eingestellt. Doch der Fall wanderte zum Verwaltungsgerichtshof, der diese Einschätzung nicht teilt und jetzt entschieden hat, dass es sich bei dem E-Rollstuhl sehr wohl um ein Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO) handelt. Der Test sei zulässig gewesen, die Strafe für die Verweigerung gerechtfertigt.

Auch bei Golfwagerl gescheitert

Die Fahrzeug-Definition beschäftigte das Höchstgericht in mehreren Fällen. So auch in einer Causa aus Niederösterreich. Dort musste sich ein Mann, der in einem Golfwagerl unterwegs war, einem Alkotest unterziehen – dieser ergab 0,81 Promille. Auch hier bezweifelte der Bestrafte, dass ein Golfmobil ein Fahrzeug im Sinne der StVO sei. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein generelles Verbot des Lenkens eines Golfwagerls im alkoholisierten Zustand. Er scheiterte beim Verwaltungsgerichtshof und muss nun die Strafe bezahlen.