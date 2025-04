Bergretter bargen Familien aus misslicher Lage

Dritter Einsatz am selben Wochenende

Nur wenig später geschah auch am nahe gelegenen Eibenberg bei Ebensee ein Malheur: Dort war eine Einheimische (51) beim Abstieg auf einer Wurzel ausgerutscht und dabei so unglücklich auf dem Rücken gelandet, dass sie sich an den Rippen verletzte, und nur mehr schwer Luft bekam. Auch sie wurde von Bergrettern mittels Bergetau geborgen und nach der medizinischen Erstversorgung am Landeplatz ins Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.