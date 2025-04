Freispruch in Missbrauchs-Prozess

Der erste Prozess erfolgte schließlich Anfang Februar dieses Jahres. Verteidiger Clemens Achhammer sprach schon damals von haltlosen Vorwürfen gegen seinen Mandanten und kritisierte die Art der Befragung des Opfers im Zuge der kontradiktorischen Einvernahme. „Derartige Befragungen sind nur bedingt geeignet, die Schuld des Täters zu objektivieren“, so der Jurist. Zur Anhörung weiterer Zeugen wurde der Prozess daraufhin vertagt. Am Freitag erfolgte in den frühen Abendstunden der erlösende Freispruch.