Ein letzter Wilderer-Showdown im Montafoner Wald

Fritz Büsch hat über seine illegalen Jagdausflüge stets Buch geführt, seine „Abenteuer“, wie er sie nennt, niedergeschrieben. Auch wenn mitunter Erlebnisse dabei sind, die keine besonders guten Erinnerungen wecken. Für Büsch gehören sie dazu, sind Teil seines Lebenslaufs. Er ist sich bewusst, dass ihm seine Leidenschaft für die Wilderei nicht unbedingt Sympathien einbrachte. Mit den daraus resultierenden Konsequenzen hat er sich stets weitestgehend arrangiert. In den Jahren, in denen er als Schwarzschütze unterwegs war, gab es auch in der Bevölkerung kein breites Verständnis mehr für diese unerlaubte Form der Jagd. Abgehalten hat ihn das nie.