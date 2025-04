AUA darf Gage von Betriebsräten zurückfordern

Die drei Betriebsräte, um die es in dem Verfahren ging, wurden freigestellt. Zugestanden wäre ihnen aber nur der Ersatz des „mutmaßlichen Verdienstes“, urteilte der OGH. „Dieser umfasst das, was der betreffende Arbeitnehmer, hätte er nicht eine die Freistellung erfordernde Betriebsratsfunktion bekleidet, nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge – also mit überwiegender Wahrscheinlichkeit – weiterhin bezogen hätte“, heißt es.