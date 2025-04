Inter Mailand gegen AS Roma ab 15 Uhr LIVE

Bei Inter Mailand drohen im Finish einer langen Fußballsaison die Kräfte zu schwinden. Trainer Simone Inzaghi begründete die jüngsten beiden Niederlagen gegen Bologna in der Serie A und gegen AC Milan im Cup auch mit den Strapazen der vergangenen Wochen und Monate. „Ich bin besorgt, wir müssen das analysieren. Gegen Milan ist uns in der zweiten Hälfte die Energie ausgegangen“, sagte Inzaghi vor dem Liga-Match am Sonntag gegen AS Roma.