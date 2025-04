Doppelt bitter

Erfolge bleiben aus

Wortgewandt, viele Vorschusslorbeeren, trotz bescheidener Erfolge mit riesigem Selbstvertrauen ausgestattet – so präsentierte sich der Deutsche der grün-weißen Fußballwelt. Ein Experiment, das in die Hose ging. Im Cup hatte es zuerst die bittere Endspiel-Niederlage gegen Sturm gesetzt, das Achtelfinal-Aus gegen Stripfing schockierte die Fans. In der Meisterschaft setzte es Rückschläge am Fließband, in der Conference League wurde nach dem 1:0 in Schweden daheim gegen Djurgården eine Jahrzehnte-Chance auf das Semifinale vergeigt.