Mads Bidstrup: „Jede Woche ist ein neuer Skandal“

Foul an Vertessen? Kein Strafstoß

Bei einer Attacke von Nwaiwu an Vertessen gab es keinen Elfmeter, auch der Video-Assistent (VAR) schritt nicht ein (81.). Im Ligaschlager zehn Tage zuvor gegen Sturm Graz (1:2) hatten die Salzburger mit einem VAR-Fehler gehadert, als ein Elfmeter nach Foul an Vertessen zurückgenommen wurde, obwohl keine klare Fehlentscheidung vorgelegen war.