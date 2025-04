Salzburg gegen Wolfsberger AC – ab 18.30 Uhr LIVE

WAC einer von Salzburgs Lieblingsgegnern

Die Salzburger haben ihre jüngsten fünf Heimspiele gegen den WAC gewonnen, in 13 Partien (inkl. Cup) seit Dezember 2020 sind sie gegen die Kärntner ungeschlagen. Bereits am Sonntag kreuzen die beiden Clubs in Wolfsberg erneut die Klingen. „Das erinnert ein bisschen an frühere Europacup-Zeiten mit Hin- und Rückspiel“, kommentierte Letsch die Ansetzung. „Das hat Charme.“ Sein Club blieb in 23 Heimspielen der Bundesliga-Historie gegen den WAC noch nie ohne Torerfolg.