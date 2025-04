Felix Gall kommt als Fünfter in die Heimat

Felix Gall fährt in seiner Osttiroler Heimat um den Sieg bei der Tour of the Alps. Der Kapitän des Decathlon-Teams kam am Mittwoch auf der dritten Etappe von Sterzing über 145,5 km nach Innichen mit dem ersten Verfolgerfeld ins Ziel und liegt bei der fünftägigen Radrundfahrt mit 45 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Am Donnerstag geht es für den Tross nach Osttirol.