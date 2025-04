Die Feuerwehrjugend setzt Bienenweiden

Großes Engagement für den Schutz heimischer Bienen und für den Artenschutz zeigt die Feuerwehrjugend der FF-Guttaring: Im Rahmen der BeeWild-Feuerwehrjugendwoche 2025 in Österreich, wo Bienen und deren enorme Bedeutung für das Ökosystem zentrales Thema waren, besuchten sie auch einen Tag lang den heimischen Imker Manuel Wieser-Prasser am Hollersberg in Guttaring. Kommandant Andreas Ladstätter: „Uns wurde ein beeindruckender Einblick in das Leben der Bienenvölker gewährt. Es wurde erklärt, wie Bienen leben, sich vermehren und welch wichtige Aufgaben sie innerhalb ihres Stockes übernehmen.“