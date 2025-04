Greenpeace warnt: Hitzewellen bedrohen Leben

Schwächsten leiden am meisten

„Die Klimakrise ist kein Zukunftsszenario. Sie treibt unsere Erde wie ein Fieber an ihre Belastungsgrenze“, sagt Duregger. Am meisten leiden die Schwächsten unter der Hitze, kritisiert die Expertin. „Während die Politik zögert, leiden Menschen in aufgeheizten Wohnräumen, stickigen Pflegeheimen oder Städten ohne Schatten.“