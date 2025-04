„Kann verstehen, dass über mich diskutiert wird!“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Speziell in der ersten Hälfte haben wir viel zu langsam gespielt, viel zu viel quer, viel zu viel zurück, und zu wenig Aktivität gehabt. In der zweiten Hälfte wurde es dann besser, aber wenn man direkt das 2:0 kassiert, ist es schwierig. Beide Gegentore haben wir selbst aufgelegt, klare Fehler – wir haben dem Gegner den Ball jeweils überlassen oder geschenkt. Wir haben dann noch einmal versucht, uns zurückzuarbeiten, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Wir haben in den letzten zehn Minuten auch nicht mehr die Torchance herausgespielt, die es gebraucht hätte, um vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen.“