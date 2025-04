Die Post bringt allen was – den Partnern nur Ärger

„Wertvolle Dienste für Bürger“

Bürgermeister quer durch die politischen Lager zerbrechen sich den Kopf, wo überall eingespart werden kann. Jetzt gerät die Post AG in die Kritik. Wo früher flächendeckend Postämter in allen Versorgungsregionen für die Bevölkerung da waren, finden sich heute oft nur Postpartner, die von privaten Anbietern oder den Gemeinden betrieben werden. „Wir leisten wertvolle Dienste für unsere Bürger, doch die Abgeltung steht in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten, die uns entstehen“, geben Bürgermeister und Amtsleiter zu bedenken.