Westliga-Rückkehr ist erklärtes Ziel der Wolfurter

Erath bezeichnet die Eliteliga zwar als wirtschaftlich interessanter als die Regionalliga, dennoch hat er die klare Vision, dass sein FC Wolfurt bald wieder in der dritthöchsten Liga spielen soll. „Wir haben mit vielen von unseren Leistungsträgern und auch dem Trainerteam schon für die nächste Saison verlängert. Einige wenige Fragen sind noch offen“, so Erath, „alles in allem wollen wir das sportliche Niveau in unserer Mannschaft halten. Das werden wir zum einen über einige Neuzugänge erreichen. Andererseits gilt es auch, den einen oder anderen jungen, talentierten Spieler in den nächsten Jahren in unsere Kampfmannschaft einzubauen.“