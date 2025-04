Tradition im Glas: So entsteht das Kirchtagsbier

Im sogenannten Whirlpool wird die Bierwürze in eine kreisende Bewegung versetzt. In der Mitte bildet sich dadurch ein sogenannter „Trubkegel“, der später beim Kühlen im Whirlpool zurückbleibt. Scharf: „Danach geht es in die Gärtanks, in denen die Hefe zugesetzt wird. Der Gärvorgang dauert zwischen fünf und sieben Tagen.“ Insgesamt wird der Brauvorgang am Dienstag fünfmal wiederholt – am Ende sollen 2500 Hektoliter des Kirchtagsmärzens entstehen – allesamt in Villach gebraut.