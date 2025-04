Flughafen: Rechnungshof sieht mögliche Haftung

Ende nach Kapitalerhöhung

Was mit großen Versprechungen begann, endete dann bekanntlich im Mai 2023 eher still und definitiv enttäuschend. „Im Jahr 2023 drohte der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft die Zahlungsunfähigkeit. Um die Gehälter bezahlen zu können, war eine Kapitalerhöhung notwendig“, so der LRH. „Bei der folgenden Kapitalerhöhung leisteten nur die K-BV und die Stadt Klagenfurt ihre Anteile fristgerecht und erwarben damit die Mehrheit zurück.“