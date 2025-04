Siege sind jetzt bitter nötig für die Altacher

Nach dem 1:1 gegen Hartberg war Trainer Fabio Ingolitsch zwar mit der Vorstellung, nicht aber mit dem Ergebnis zufrieden. Ein Szenario, das sich fast wöchentlich wiederholt. Und sich auch im Ausblick des Coaches auf das heutige Spiel wiederfindet: „Es wird ein enges und kampfbetontes Spiel werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden können. Wir wollen wieder unser Spiel auf den Platz bringen und mit Zweikampfhärte und Intensität dagegenhalten. Unser Ziel ist es, in den nächsten vier Tagen im direkten Vergleich die Nase vorne zu haben, dafür wollen wir gleich heute in Innsbruck wichtige Punkte sammeln.“