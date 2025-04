Austro-VIPs werben für Unterwäsche-Hersteller

Der Erfolg wandelnder Werbegesichter

Denn was sich in den sozialen Medien verbreitet, wird (hauptsächlich von der jungen Kundschaft) gekauft! Die „Krone“ traf in Verona dabei auf internationales Publikum wie den italienischen Chartstürmer Achille Lauro, aber auch auf heimische Gesichter wie Wolfram Amadeus. Der Kärntner, der genau so viel Zeit damit verbringt, um die Welt zu jetten, um bei den verschiedensten und exklusivsten Partys aufzulegen, wie in seiner Wahlheimat Portugal, war ebenfalls zu Gast und fleißig am Posten.