Zitternd vor Angst: Frau nach Gewalttat im Spital

Eine umsichtige Zeugin alarmierte die Polizei, nachdem sie einen heftigen Streit in einer Nachbarwohnung bemerkt hatte. Wiener Beamte trafen an der Einsatzadresse auf einen aufgebrachten Mann und eine benommen wirkende Frau, die am ganzen Körper zitterte und offensichtliche Verletzungen im Kopfbereich erlitt.