Kickl schiebt an: FPÖ nimmt Anlauf auf LH-Sessel

Herbert Kickl zum dritten Mal in Folge in Linz

Er verteilt mit seinem Parteiobmann sinngemäß Eintrittskarten für die Festung (Ober-)Österreich, die die Blauen 2027 gänzlich erobern möchten. Ober-Parteiboss Herbert Kickl ist in unserem Bundesland aktuell sehr umtriebig und zieht die Massen an. Wenn er am 1. Mai im Bierzelt am Urfahranermarkt auftritt, kommt er zum dritten Mal in kurzer Zeit ins Land ob der Enns. Am Aschermittwoch war der „Doch-nicht-Kanzler“ in Ried/I., vor zwei Wochen gratulierte Kickl Manfred Haimbuchner am OÖ-Landesparteitag im Linzer Design Center zu seiner Wiederwahl (92,8 Prozent).