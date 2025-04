Pärchen stürzte durch Zaun auf Gemeindestraße

Den schönen Samstagabend verbrachte ein Linzer Pärchen bei Verwandten in Kematen an der Krems. Als sich die beiden aber an den Gartenzaun lehnten, gab dieser nach und die Linzer stürzten rund zwei Meter in die Tiefe auf die Gemeindestraße. Beide mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.