Alcaraz nur einen Schritt von 3. Titel entfernt

Zverev will in München gewinnen

In München bestreiten indes am Sonntag Alexander Zverev und Ben Shelton das Finale. Der topgesetzte Deutsche nahm den Ungarn Fabian Marozsan mit einem 7:6(3), 6:3 aus dem Bewerb und darf auf seinen ersten Turnier-Sieg 2025 hoffen. In München hatte er sich auch schon 2017 und 2018 den Siegerscheck gesichert.