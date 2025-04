Bullen geben Stürmer fix in die Niederlande ab

Den Haags technischer Direktor Joris Mathijsen sagte auf der Vereinshomepage: „Luka ist ein talentierter Angreifer mit hervorragender Ausbildung. Er hat sich in kurzer Zeit als sehr wertvoll für ADO Den Haag erwiesen. Er passt gut zum Verein und in die Mannschaft. Wir freuen uns daher, dass wir ihn längerfristig an uns binden konnten. Reischl arbeitet derzeit noch an seiner Genesung bei Red Bull Salzburg, wird sich aber kurzfristig wieder in Den Haag melden, um seine Rehabilitation bei uns fortzusetzen.“