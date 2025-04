Musik-Ass Rian: „Ostern gehört der Familie“

Tausende Kilometer weit weg von der Heimat und dem ganzen Trubel um seine Person, ganz alleine. „Das erste Mal in meinem Leben bin ich bewusst ganz alleine auf Urlaub gefahren – und hab’ mir zehn Tage lang Thailand angesehen. Anfangs war es schon komisch, so ganz ohne jemanden an deiner Seite. Aber ich hab’ mich schnell daran gewöhnt – und die Zeit nur mit mir, mit all den schönen Eindrücken des Landes und den Erlebnissen sehr genossen. Ich wäre auch sehr gerne länger geblieben.“