„Dieses Wunder hat nichts mit einem Zufall zu tun“

Erst in der Ligaphase Porto, Braga und Besiktas besiegt, im Achtelfinale Twente und nun in der Runde der letzten acht Lazio Rom rausgekickt: Bodö Glimt schrieb mit dem gewonnenen Elfmeterschießen in der Ewigen Stadt Fußball-Geschichte, steht als erster norwegischer Klub im Halbfinale eines Europacup-Bewerbs. „Das ist alles, nur kein Zufall, hat nichts damit zu tun“, betont Jan-Age Fjörtoft. Der Ex-Rapidler ist begeistert vom Erfolg seiner Landsleute: „Es ist das Resultat konsequenter, professioneller Arbeit und einer sehr klaren Spielweise.“