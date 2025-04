Illwerke-VKW haben mit der Trockenheit zu kämpfen

Die in Vorarlberg seit vergangenem Herbst ausbleibenden Niederschläge haben in allen Wasserläufen zu Niedrigwasserständen geführt, folglich kann auch weniger Strom über Wasserkraft erzeugt werden. Laut Illwerke-VKW wurde in den vergangenen Monaten aufgrund der anhaltenden Trockenheit rund 20 Prozent weniger Strom als in einem Durchschnittsjahr produziert.