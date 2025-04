Waldbrandgefahr – Regen bringt kaum Entspannung

Die prognostizierten Niederschläge werden die Gefahr nur wenig reduzieren. „Das Italientief, das im Süden für Überflutungen sorgt, überquert Tirol bis Freitagmittag, wirkt sich niederschlagsmäßig aber nicht dramatisch aus“, informiert Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst UBIMET.

Niederschläge enden im Verlauf vom Freitag

In Nordtirol rechnet er mit 5 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Von Jenbach ostwärts sind die Niederschlagsmengen geringer. Mehr Regen fällt dafür in Osttirol – zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter. Am Freitagnachmittag hört der Regen in Tirol freilich schon wieder auf. Das Osterwochenende wird laut Konstantin Brandes relativ trocken, recht sonnig und wieder wärmer.