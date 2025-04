Künstliche Intelligenz als Wahlberater

Kein Wahlversprechen, sondern ein Werkzeug

Der Clou: Statt durch trockene PDF-Seiten zu scrollen oder sich auf tendenziöse TikTok-Kommentare zu verlassen, können Nutzer konkrete Fragen stellen. Etwa: Was sagt die SPÖ zur Mietpreisobergrenze? Wie steht die FPÖ zur Mindestsicherung? Was schlägt die NEOS bei der Bildung vor? Der Chatbot liefert Antworten – klar formuliert, ohne Parteijargon, aber mit Quellenbezug. Kein Wahlversprechen, sondern ein Werkzeug. Die Macher betonen, dass es ihnen nicht um Deutungshoheit gehe. „Wir werten nicht. Wir informieren“, so die Entwickler. Grundlage seien offizielle Wahlprogramme und aktuelle Quellen aus dem Netz, verarbeitet von künstlicher Intelligenz. FragDiePartei.at will politische Bildung zugänglich machen. Niederschwellig, anonym, barrierefrei.