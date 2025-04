Er sorgt für Hype bei Sturm: „Einer wie der Ivo!“

Am Sonntag (14.30) im ausverkauften Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz will Meister Sturm am besten den Vorsprung an der Spitze der Fußball-Bundesliga ausbauen. Auf einen Mann im Kader werden wohl wieder die meisten Augenpaare der Grazer Fans gerichtet sein: Otar Kiteishvili. Der Georgier drängt langsam aber sicher in die Klub-Annalen ein.