Von Boykott keine Spur! Bader widerlegt Vorwürfe

Die restlichen Salzburg-Cracks haben laut Bader zugesagt: „Peter Schneider, Thomas Raffl, Lucas Thaler und Paul Stapelfeld und Nikolaus Kraus stoßen nächste Woche zum Team, Goalie Atte Tolvanen wird ab der Wien-Woche an Bord sein.“ Tolvanens Frau ist hochschwanger, Atte wird definitiv bei der A-WM dabei sein: „Es wird wahrscheinlich so sein, dass Atte einmal von Stockholm nach Helsinki zu seiner Frau fliegen wird, davor und danach ist er aber fix bei uns in Stockholm.“ David Kickert, Tolvanens Goalie-Kollege in Salzburg, ist bereits beim Team, steht am Samstag gegen Tschechien im Tor. Somit stellt Salzburg in Stockholm sieben Cracks – drei weniger als 2024.