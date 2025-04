Erfolgreiche Doppelschicht für Julia Grabher

Ländle-Ass Julia Grabher kam gestern beim ITF-W75-Turnier in Koper (Slo) gleich zwei Runden weiter! Nachdem es in Koper wegen Regen an den ersten Turniertagen Terminprobleme gab, musste die Dornbirnerin gleich doppelt ran. Und das erledigte sie souverän. Erst besiegte Grabher Ekaterina Maklakova (Rus) 6:4 und 6:1 im Achtelfinale, wenig später zog sie mit einem weiteren glatten 6:3 und 6:3 gegen Petra Marcinco (Kro) ins Halbfinale ein. Dort wartet heute die topgesetzte Holländerin Arantxa Rus.