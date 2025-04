„Gegen illegale Migration setzen wir uns zur Wehr“

Uns hat eine Frau geschrieben: „Ich bin 50 Jahre alt und komme oft in Kontakt mit Frauen in allen Altersgruppen. Das Thema Sicherheit betrifft uns Frauen besonders. Keine von uns fühlt sich mehr sicher, sobald wir alleine auf die Straße gehen. Durch das unkontrollierte Aufnehmen diverser Volksgruppen, hauptsächlich Männer, die vor Frauen überhaupt keinen Respekt haben, trauen wir uns nicht mehr, in Wien allein unterwegs zu sein.“

Man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Kriminalitätsstatistik. Erfreulicherweise ist die in den letzten 10, 20 Jahren besser geworden. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist nicht immer gegeben. Das hat viele Gründe. Aber wenn das an bestimmten Örtlichkeiten besteht, setzen wir ja auch Maßnahmen. Ich habe, bevor ich Bürgermeister geworden bin, schon das Alkoholverbot am Praterstern umgesetzt und wir haben das dann anschließend ausgeweitet mit einem Waffenverbot. Und wir haben erst vor kurzem ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz am 7. Februar beschlossen und gemeinsam mit der Polizei umgesetzt. Ich bin dafür, dass man generell ein Waffenverbot in den Städten verhängt, so wie in Wien. Und mittlerweile haben sich da auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einer solchen Forderung angeschlossen.