„Wo viele Parkplatz suchen, soll es teurer sein“

Für einen Eiskasten-Lieferanten aus dem 22. Bezirk ist das Fahrrad vielleicht keine Alternative, für Sie vielleicht schon. Deswegen möchte ich auch über das Thema Fahrrad mit Ihnen sprechen. Da hat Elfi Fischanger uns geschrieben aus dem 23. Bezirk: „Die Radfahrer, das Lieblingskind der Grünen“, schreibt sie „haben ihren Anteil am Verkehrsgeschehen vergrößert. Überall werden mit viel Geld Radwege errichtet, auch in den engen Straßen und gegen Einbahnstraßen werden einfach Spuren abgetrennt. Die Radler fetzen links oder rechts vorbei.“ Sehen Sie das auch so?

Ich kann verstehen, dass man sich ärgert, wenn Fahrradfahrer zu schnell vorbeifetzen. Manchmal empfinde ich das auch so, wenn mir jemand schnell über die Füße fährt. Deshalb bin ich dafür, dass wir die Radwege so bauen, dass sie sicher sind. Sicher für die Radfahrer, aber auch sicher für alle anderen. Da gibt es super Beispiele in Europa. Denken Sie nur an Kopenhagen, wo es immer zwei Fahrspuren gibt. Für die langsameren Radfahrer, für die schnellen Radfahrer. Aber natürlich muss man auch dafür sorgen, dass Menschen, die zu Fuß gehen, einfach auch gut unterwegs sein können, da nicht gefährdet sind. Ich bin froh, dass viele Menschen in Wien auf das Rad umsteigen und froh über jeden Fahrradweg, der ausgebaut wird. Aber es ist insgesamt immer noch so, dass es oft sehr unsicher ist. Ich finde, man muss einfach schauen, dass es ein gutes Miteinander gibt.