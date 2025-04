„Mindestsicherung an Staatsbürgerschaft koppeln“

Fritz Zeilinger hat uns Folgendes geschrieben: „Wovon sollen Asylberechtigte oder auf ihren Asylbescheid wartende Personen leben, solange sie keine Arbeit finden, wenn die FPÖ ihnen die Sozialhilfe-Grundsicherung streichen will, weil sie nichts ins System eingezahlt haben?“

Asylwerber befinden sich in der Grundversorgung und genau das gilt es auch durchzusetzen. Sobald man asylberechtigt ist, steht der Weg offen in die Arbeitswelt. Was wir nur sehen, ist, dass 79 Prozent der Afghanen und 75 Prozent der Syrer eben nicht arbeiten wollen. 700 Millionen Euro werden allein nur Nicht-Staatsbürger im Bereich der Mindestsicherung ausgezahlt. Das heißt, Bürgermeister Ludwig nimmt 700 Millionen Euro den hart arbeitenden Menschen weg durch Steuergeld und gibt es Leuten, die nicht arbeiten wollen, die sich nicht integrieren wollen, die nicht die deutsche Sprache lernen wollen. Das sind 700 Millionen Euro, und mit diesem Geld könnte man so viel machen. Man könnte Pflegekräfte besser entlohnen, man könnte 2500 Polizisten mehr in Wien anstellen. Und das ist mein Weg, in dem man sagt, dass diese Sozialleistungen eben nicht mehr an Leute ausgeschüttet werden, die nicht Teil unserer Gesellschaft werden wollen, die nicht arbeiten werden wollen. Sondern dass man es denen zurückgibt, quasi den Fleißigen.