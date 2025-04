In Linz wird der Badespaß heuer nicht teurer

In Linz bleibt der Tarif für einen Tag im kühlen Nass heuer stabil. Erwachsene zahlen 5,60 Euro und Kinder 2,80 Euro – wie im Vorjahr. Anders sieht es in Leonding aus: Dort steigt der Eintrittspreis im Kürnbergbad erneut leicht – von 4,70 auf nun 5 Euro. Was wohl auf die Erlebnisrutsche zurückzuführen ist, die erst im Vorjahr feierlich eröffnet wurde. Im Waldbad in Pasching zahlt man heuer 5,60 Euro für den Tageseintritt, in St. Florian liegt der Tarif bei 5,20 Euro. Auch in Enns (neu: 5,20 Euro), Traun (neu: 3,40 Euro) und Ansfelden (neu: 6 Euro) wurden die Preise geringfügig angehoben.