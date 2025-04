Viele haben jetzt kaum noch Rücklagen für Notfälle

Geht die Waschmaschine oder das Auto kaputt, können 44 Prozent auf nicht einmal 2000 Euro zurückgreifen, so eine Umfrage der Teambank AG. Insgesamt hat ein Fünftel der Menschen in Österreich weniger als 500 Euro für Notfälle zur Verfügung (siehe Grafik). Sechs Prozent der Befragten geben sogar an, über keinerlei finanziellen Puffer mehr zu verfügen. Lediglich ein Viertel der Österreicher könnte sofort 5000 Euro für Notfälle mobilisieren.