„Sich zu verschulden war nie so leicht wie jetzt“

Wer denkt mit Mitte 20 schon an die Pension? Immer mehr junge Menschen und vor allem junge Frauen, wie Marlis Niederl und Teresa Münch von der Grazer Bildungs- und Beratungsstelle Geldleben wissen. In das Büro in der Sackstraße kann jeder kommen, der Fragen zum Thema Geld hat. „Viele starten in ihren Beruf, verdienen zum ersten Mal Geld und wollen wissen, wie sie damit am besten umgehen.“ Auch für finanzielle Probleme hat man hier ein offenes Ohr – sei es nun der Pensionist, dessen Kreditraten explodieren, oder die alleinerziehende Mutter, die die Miete nicht stemmen kann. Geldleben berät unabhängig von Banken und Co.