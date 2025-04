Lando Norris? „Ich finde das alles unbehaglich“

Norris selbst ist sich der großen Selbstkritik durchaus bewusst, im Rahmen des Jeddah-Wochenendes meinte der 25-jährige Brite jedoch: „Es wäre für mich noch schwieriger, diese Dinge nicht zu zeigen. Vieles davon ist nur ein Ventil, um Frustration loszuwerden, wenn ich nicht erreicht habe, was ich erreichen wollte. Es liegt an meinem tiefen Wunsch, gut abzuschneiden und meinem enormen Ehrgeiz zu gewinnen. Ich bin hart zu mir selbst, gewiss, aber in 95 von 100 Fällen ist das eine gute Sache. Mit dieser Einstellung habe ich es in die Formel 1 geschafft und zum Titelanwärter.“