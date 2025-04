Max über Spekulationen: „Ehrlich gesagt, …“

„Normalerweise gibt es auf dieser Strecke weniger Reifenabbau, also sollte es ein besseres Rennen für uns sein“, sagte Verstappen. In Bahrain fuhr der 27-Jährige hinterher, mit Rang sechs betrieb der Niederländer noch Schadensbegrenzung. „Hoffentlich finden wir mehr Pace und sind ähnlich schnell wie in Japan.“