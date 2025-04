Weniger Förderung, weniger Lehrstellen drohen

Lehrling koste real 3577 Euro

Das Modell ermögliche zudem die kostengünstigste Ausbildung mit durchschnittlich 7688 Euro an öffentlichen Ausgaben pro Jahr – dem würden Einnahmen der öffentlichen Hand in Höhe von 4111 Euro pro Lehrling an SV-Beiträgen und Lohnsteuer gegenüberstehen. Somit koste ein Lehrling real 3577 Euro. In der überbetrieblichen Ausbildung liegen die Kosten bei 23.039 Euro. Mandl: „78 Prozent der Lehrabsolventen haben bereits 18 Monate nach Ausbildungsende eine feste Anstellung – ein Spitzenwert im Vergleich zu anderen Bildungswegen. Zudem haben 20 Prozent der Führungskräfte und ein Großteil der Selbstständigen in Österreich mit einer Lehre den Grundstein für ihre Karriere gelegt.“