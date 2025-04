Der „König des Gemüses“ ist reif für den Teller!

Spargelliebhaber können wieder von heimischen Produzenten kaufen! Beim Sandriegel Spargel der Familie Haider in Illmitz ist bis dato zwar nur der weiße Spargel verkaufsfertig, das tut der Freude jener, die ihn gerne essen, aber keinen Abbruch. „Es wird wohl bis nach Ostern dauern, bis wir auch grünen Spargel anbieten können“, erklärt Andreas Haider. Denn bis jetzt war es in der Nacht noch zu kalt, was die heiklen Gemüsestangen gar nicht mögen. Nachdem es jetzt aber doch wärmer werden sollte, gibt es mit etwas Glück bald Spargel in beiden Farben bei den Haiders in Illmitz. Oder doch in drei? Seit dem Vorjahr wachsen die gesunden Gemüsestangen hier nämlich auch in lila. „Der ist aber auch noch nicht reif“, lacht Haider.