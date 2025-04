Dragonz besiegen Wels in dritter Verlängerung

Erst nach der dritten Verlängerung war die Partie in Eisenstadt entschieden, der Endstand lautete 102:97 (37:43,70:70,82:82,93:93). Am Samstag hatten sich die Burgenländer zum Auftakt der „best of five“-Serie in Wels gegen den Zweiten des Grunddurchganges mit 89:80 durchgesetzt.