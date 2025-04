Freizügige Fußballerin steigt für OnlyFans ab

Millionärin trotz Abstiegs

Doch dem Aufstieg im Internet folgte der Abstieg im Fußball. Seit 2023 kickt Madelene für Chesham United in der Division One South East. Zuvor lief die 26-jährige Britin für eine Saison in der siebten englischen Liga für Leyton Orient in der „Greater London Women Football League Premier Division“ auf. Aus der angestrebten Profi-Karriere wurde nichts mehr – Millionärin wurde Wright trotzdem!