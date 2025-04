Klagenfurter stieg mit Sassuolo in die Serie A auf

Ein Klagenfurter startete in der Serie B so richtig durch! Tarik Muharemovic war im August letzten Jahres von Millionenklub Juventus Turin nach Sassuolo in die Region Emilia-Romagna verliehen worden – das hat der 22-jährige Innenverteidiger nie bereut. Mit dem tüchtigen Provinzklub schaffte der 1,93-m-Mann jetzt den Aufstieg in die Serie A. Nach einem 3:1-Sieg im Derby bei Modena ist das Team von Fabio Grosso nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. Die ersten Zwei steigen fix auf, aktuell liegt man mit neun Punkten Vorsprung auf Pisa in Front.